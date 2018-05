Langenfeld: Pe Werner kommt zur Jazz Rally

Langenfeld Gestern startete in Düsseldorf Deutschlands größtes Jazz-Festival. Höhepunkte: Klaus Doldinger und The Supremes.

Am Pfingstwochenende werden Musikfans aus ganz Europa nach Düsseldorf kommen. Zu den Höhepunkten der gestern gestarteten und noch bis Sonntag dauernden 26. Jazz Rally zählen die Auftritte von Klaus Doldinger sowie der Gruppe The Supremes, deren Songs "Stop! In the name of love" und "Baby Love" sozusagen zum universellen Musikkulturgut gehören. Die niederländische Saxophonistin Candy Dulfer spielte schon mit Prince, Dave Stewart, Lionel Richie und Van Morrison. Pe Werner steht mit der Bigband der Bundeswehr auf der Bühne.