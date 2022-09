Vermisste Langenfelderin nach umfangreicher Suche gefunden : Nach Öffentlichkeitsfahndung: Seniorin auf Parkbank gefunden

Langenfeld Die Öffentlichkeitsfahndung der Polizei bringt am Freitag den Erfolg: Eine Passantin erkennt die vermisste Langenfelderin auf einer Parkbank in Düsseldorf. Zuvor hatten ein Hubschrauber und Suchhunde nach ihr gesucht.

Die Suche nach einer 76 Jahre alten Langenfelderin hat am Freitagmittag ein gutes Ende gefunden. Eine Düsseldorferin hatte die öffentliche Vermisstenfahndung in den sozialen Netzwerken gesehen und gegen 14.25 Uhr die Gesuchte vor einem Supermarkt in Düsseldorf-Hellerhof auf einer Parkbank erkannt. Die Düsseldorferin alarmierte die Polizei , die feststellte, dass es sich bei der Person tatsächlich um die gesuchte Seniorin mitsamt ihrem Fahrrad handelte. Die 76-Jährige sei wohlauf. Nach eigenen Angaben war sie die ganze Nacht mit ihrem Fahrrad durch Hellerhof gefahren und hatte den Weg zurück nach Langenfeld nicht mehr gefunden.

Begonnen hatte die Reise der Seniorin am Donnerstag, 22. September. Die an Demenz erkrankte und auf die Einnahme von Medikamenten angewiesene Langenfelderin, verließ ihre Wohnung kurz nach 9.15 Uhr in Berghausen und war mit ihrem schwarzen Fahrrad davongeradelt. Die Angehörigen beginnen sofort mit einer umfangreichen Suche nach der Vermissten. Als die Suche nicht zum Erfolg führt, informieren sie die Polizei. Die setzt einen Polizeihubschrauber ein. Am Boden unterstützt ein Personenspürhund („Mantrailer“) die Suche nach der Frau. Außerdem erhält die Polizei Unterstützung von „Flächensuchhunden“ des Deutschen Roten Kreuzes. Angesichts der tiefen Temperaturen in den Nachtstunden setzen die Suchmannschaften alles daran, die Seniorin zu finden. Doch sie bleibt verschwunden, so dass die Polizei auf eine Öffentlichkeitsfahndung setzt.