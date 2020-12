Einsatz am Sonntagmorgen : Parterre-Wohnung in Monheim brennt aus

Monheim Die Feuerwehr schickte 40 Einsatzkräfte zu dem vierstöckigen Mehrfamilienhaus.

An der Spandauer Straße in Monheim ist am Sonntagmorgen die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses ausgebrannt. Verletzt wurde nach Angaben der Feuerwehr niemand. Dank eines Schutzvorhangs wurde eine Verrauchung des vierstöckigen Gebäudes verhindert, so dass die Bewohner sich über das Treppenhaus retten konnten. Die Feuerwehr war mit 40 Kräften im Einsatz. Nachdem der Brand gelöscht war, setzte sie Hochdrucklüfter ein. Die Brandursache ist noch unklar.