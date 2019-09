Langenfeld : Verwaltung legt Pläne für Parkdeck vor

Die Politiker im Planungsausschuss diskutierten über eine zweite Ebene hinter dem Kulturzentrum.

Eine Parkpalette mit einer zweiten Ebene ist hinter dem Kulturzentrum möglich. Diese Information gab Fachbereichsleiter Ulrich Beul am Donnerstag den Politikern im Bau- und Planungsausschuss. Die CDU hatte einen entsprechenden Prüfauftrag gestellt. Für eine Aufstockung müsste jedoch erst der bestehende Bebauungsplan geändert werden. In diesem Zusammenhang sei es auch notwendig, die schalltechnische Auswirkung auf die angrenzenden Wohnhäuser an der Metzmacher Straße per Gutachten zu ermitteln. Eine schalltechnische Untersuchung aus dem Jahr 2005 hätte Hinweise darauf gegeben, dass es vor allem nachts zu Überschreitungen des Immissionsrichtwertes komme, die Einschränkungen bedeuten könnten.