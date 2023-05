Hier gibt’s Bänke Da setzt di nieda in Langenfeld und Monheim

Social-Media-Bank Trotz WhatsApp, Instagram und Co. – auch traditionelle Foren haben für Jugendliche immer noch ihren Reiz, so wie der Holzpavillon an der Fahrradstraße zwischen Richrath und Wolfhagen (hier ein Dachträger). Dort – eingangs des „Babywalds“ mit den Namenslisten Langenfelder Neugeborener – trifft sich der in die Jahre gekommene Nachwuchs und hinterlässt neben manchmal Müll auch das eine oder andere Bekenntnis. „Likes“ in Herzchenform gehören natürlich auch dazu.

Foto: RP/Thomas Gutmann