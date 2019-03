Pappelallee und Schoppengasse : Hier irrt und verwirrt der Volksmund

Schoppengasse steht über diesem Abschnitt der Fußgängerzone, die Adresse der Läden ist aber Marktplatz. Foto: Rheinische Post/Stephan Meisel (mei)

LANGENFELD Langenfelder sprechen von Pappelallee und Schoppengasse, obwohl beide Bezeichnungen nicht mehr zutreffen.

Der Volksmund liegt manchmal daneben – beispielsweise an der Pappelallee. Kaum hatten wir darüber berichtet, dass nach einem Beschluss der Stadtpolitiker der so bezeichnete Verbindungsweg zwischen Berghausener- und Wolfhagener Straße demnächst durch Laternen beleuchtet werden soll, da meldete sich ein aufmerksamer Leser zu Wort. Der mangels amtlicher Bezeichnung vom Volksmund gedichtete Name passe nicht, oder besser: nicht mehr, schrieb uns Hans Ermshaus. „Seit Jahren säumt keine einzige Pappel mehr die Pappelallee.“

Kein papperlapapp: Leser Ermshaus hat Recht! Auch wenn dies an den blätterlosen Bäumen zurzeit nicht ganz einfach zu erkennen ist, so säumen doch überwiegend Eichen die dennoch so genannte Pappelallee, die für Autos gesperrt ist und in etwa sieben Jahren als Teil des Radschnellwegs nach Düsseldorf ausgebaut werden soll. Wie kommts aber, dass der Langenfelder Volksmund falsch daher plappert?

Info

Info Schoppengasse und Pappelallee Schoppengasse amtlich: Markplatz (Teilstück bis Stadtgalerie) Pappelallee ist offiziell namenlos

„Da standen früher schon Pappeln und haben eine Allee gebildet“, sagt Baumexperte Patrick Sahm vom städtischen Betriebshof. Aber Pappeln seien windanfällig und bei heftigen Stürmen drohe Astbruch. Zur Sicherheit von Radlern und Spaziergängern seien auf diesem zwischen Landschaftspark Fuhrkamp und Einfamilienhäusern verlaufenden Weg nach und nach Pappeln entfernt worden; auch im Zuge der Bachrenaturierung. Einige Restexemplare sind noch in Sichtweite der Allee. „Die Eichen wurden nicht gezielt nachgesetzt, sondern waren als Unterholz schon vorher da“, sagt Sahm. „Sie sind ähnlich alt wie es die Pappeln waren, haben nach deren Entfernung mehr Licht und einen Wachstumsschub bekommen.“

Eichenallee statt Pappelallee? Der für Straßenbenennungen zuständige Planungsamtschef Stephan Anhalt sieht keinen Grund für eine offizielle Taufe mit passendem Namen. Straßennamen vergebe das Rathaus in der Regel bei neuen Baugebieten und um Häuser als Adressen postalisch zuordnen zu können. Ausnahmen wie die adressenlose Reusrather Straße bestätigen diese Regel.

Auf einem Abschnitt der innerstädtischen Fußgängerzone liegen Volksmund und amtliche Bezeichnung gleichermaßen daneben. „Schoppengasse“ wird er genannt, weil dort früher die Tische und Weinlauben beim alljährlichen Schoppenfest standen. Das vom ehemals dort ansässigen Buchhändler Julius von Bukowski initiierte Weinfest ist mittlerweile auf den Marktplatz im engeren Sinne gerückt; also auf die rechteckige Fläche zwischen Markthalle und den umliegenden Gebäuden mit Läden und Gastronomie. Dort ist an jedem Dienstag und Freitag auch der Wochenmarkt – nicht aber in besagter Schoppengasse, deren Häuser bis hin zur weit entfernten Stadtgalerie allesamt die Adresse Marktplatz haben. Da müssen nicht nur Auswärtige gewaltig um die Ecke denken.