Kunstverein Langenfeld : Panek – ein filigraner Beobachter

Langenfeld Der Velberter Künstler stellt seine abstrakten und realistischen Werke zum Thema „Raumerweiterung“ noch bis 17. Juli im Kunstverein der Stadt Langenfeld aus. „Ekkehart Panek ist ein Zwischenweltler“, beschrieb Kuratorin Beate Domdey-Fehlau, Geschäftsführerin des Kunstvereins, den Künstler zur Eröffnung der Vernissage. „Er zeigt, dass Abstraktion und Realismus versöhnlich sind.“

„Geboren in Velbert-Neviges, stamme ich mütterlicherseits aus einer Musikerfamilie“, erzählt Panek. Seine Familie väterlicherseits kommt aus Duisburg und sei dort in der Metallverarbeitung tätig gewesen. Beides, sagt er, vereine er in einer guten, bergisch-rheinischen Tradition. Doch Panek ist nicht nur ein klassisch-konventioneller Künstler, sondern eben auch neugierig genug, um sich die Möglichkeiten der digitalen Technik und der erweiterten Realität zu eigen zu machen. Eigentlich hätte zu der Ausstellung „Raumerweiterung“ auch ein Erlebnis mit Virtual-Reality-Brille dazugehört, auf das aufgrund des Infektionsschutzes verzichtet werden muss. Die Hoffnung bleibt, dass Panek nach der Corona-Pandemie nach Langenfeld zurückkehrt und auch diese Facette zeigen kann. Spätestens zur Finissage am 17. Juli aber wird Ekkehart Panek eine audiovisuelle Performance vorbereiten, die aus dem Vollen schöpft und mit elektronische Musik untermalt ist, die er selbst kreiert hat.