Pandemie im Kreis Mettmann : „Ungeimpfte tragen die größeren Risiken“

Info

Kinderimpfungen Seit Mitte Dezember bietet der Kreis Mettmann Impfungen für Kinder von fünf bis elf Jahren an. Geimpft wird mit BioNTech in einer Kinderdosis. Vor der Impfung ist ein Beratungsgespräch durch einen Kinderarzt verpflichtend. Mindestens ein Sorgeberechtigter muss anwesend sein. Der Zweitimpftermin erfolgt mindestens drei Wochen nach der Erstimpfung und kann auch an einer anderen Impfstelle zu Kinderimpfterminen im Kreis erfolgen.

Termine Das sind die nächsten Impftermine für Kinder in den Impfstellen des Kreises: 26. Januar, 14-18 Uhr in Erkrath und Langenfeld; 27.1., 14-18 Uhr in Hilden und Wülfrath; 28.1., 14-18 Uhr in Erkrath, Hilden, Langenfeld und Monheim; 29.1., 10-16 Uhr in Ratingen; 30.1., 10-16 Uhr in Haan und Velbert; 2. Februar, 14-18 Uhr in Erkrath und 3.2., 14-18 Uhr in Hilden und Wülfrath. Die Termine buchen unter www.kreis-mettmann-corona.de