Vor dem Fest haben die Fahrer in Langenfeld besonders viel zu tun Paketbotin wuppt kiloschwere Weihnachtsgeschenke

Langenfeld · Seit 28 Jahren liefert Christiane Schwarz mit dem gelben Post-Transporter Pakete in Langenfeld aus. Frauen sind in diesem kräftezehrenden Job in der Minderheit. Doch die 53-Jährige ist von Anfang an mit Begeisterung dabei.

14.12.2023 , 11:43 Uhr

Christiane Schwarz liefert seit 28 Jahren in Langenfeld Pakete aus. In den Wochen vor Weihnachten hat sie besonders viel zu tun. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)