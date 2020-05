Lkw-Fahrer übersieht Fußgängerin : Paketbotin in Langenfeld von Lastwagen erfasst und schwer verletzt

Langenfeld Eine 33-jährige Paketbotin ist am Donnerstag in Langenfeld im Kreis Mettmann schwer verletzt worden, als sie die Straße überqueren wollte und von einem Lastwagen erfasst und überrollt wurde.

Eine Paketbotin ist in Langenfeld im Kreis Mettmann von einem Lastwagen erfasst und schwer verletzt worden. Die 33-Jährige wollte am Donnerstagnachmittag zu Fuß die Straße überqueren, teilte die Polizei am Freitag mit. Nach ersten Erkenntnissen sah der 60 Jahre alte Lkw-Fahrer die Frau nicht – sie prallten zusammen. Die 33-Jährige stürzte und wurde von einem Vorderreifen überrollt. Sie kam in ein Krankenhaus.