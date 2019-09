Einkaufen : So sind Radfahrer gut bepackt

Verkäuferin Anne Lang zeigt einige der Packtaschen, die bei Zweirad-Kleefisch in Langenfeld angeboten werden. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Wer das Rad zum Einkaufen oder längere Touren benutzt, braucht Packtaschen – und Tipps, wie man richtig belädt.

Von Ilka Platzek

Bei Zweirad Kleefisch an der Berghausener Straße in Richrath herrscht nach den Sommerferien richtig Betrieb: Ein junger Vater ist auf der Suche nach dem passenden Kindersitz für seinen Dreijährigen, eine Familie will gleich drei Räder haben, und mehrere Eltern schauen sich neue Zweiräder für ihre Sprösslinge an. Eine Mutter kommt mit dem Nachwuchs: „Wir suchen einen Weidenkorb für das Rad meiner Tochter“, sagt sie und steuert auf einen im Laden zu. „Da soll der Turnbeutel rein.“ Verkäuferin Anne Lang ist behilflich.

Bei Packtaschen und Rucksäcken gibt es im Kleefisch-Laden eine besonders große Auswahl. Namhafte Hersteller aus Deutschland, den Niederlanden, Dänemark und Belgien sind darunter. Einsteigermodelle sind ab 40 Euro zu haben, viele Exemplare kosten um die 100 Euro, mache auch mehr. Denjenigen, die eine Packtasche suchen, empfiehlt Verkäuferin Anne Lang, einige Vorüberlegungen anzustellen: Wofür und wie oft brauche ich sie? Wer nur ganz selten eine Packtasche braucht, dem rate sie zu etwas Preiswerterem. „Wer aber regelmäßig Touren plant oder Einkäufe transportieren will, der sollte schon auf Qualität achten.“ Auch die Frage „wasserabweisend“ oder „wasserdicht“ ist nicht ganz unwichtig. Wasserabweisend heißt, dass die Sachen nicht sofort nass werden, wasserdicht auch bei Dauerregen nicht. Für manche offenen Körbe gibt es übrigens auch Regenhauben für rund 15 Euro, die man nachträglich dazukaufen kann.

Info Fahrrad Kleefisch gibt es seit über 40 Jahren Thomas Kleefisch hat das Geschäft von seinen Eltern übernommen. Der Zweiradmechaniker repariert in erster Linie oder rüstet um. Bei ihm können sich Kunden ein Rad maßanfertigen lassen – „Das Kleefisch“. Außerdem gibt es Zubehör und Ersatzteile. Adresse Berghausener Straße 1, 40764 Langenfeld-Richrath Öffnungszeiten: Dienstag-Freitag 9-13 und 15-18.30 Uhr, Samstag 9-13 Uhr, Montag geschlossen. Internet https://zweirad-kleefisch.de

Zweite Überlegung: Was für einen Gepäckträger habe ich? Wenn möglich, sollte man das Rad mitbringen zum Packtaschenkauf, denn: „Es gibt vier verschiedene Gepäckträgersysteme, und die Taschen haben unterschiedliche Befestigungssysteme, die zu den jeweiligen Trägern passen“, erklärt Lang. Für die Auswahl sei auch wichtig, was damit transportiert wird: „Wir haben Schülertaschen mit Powerbank und LED-Lichtleiste (110 Euro), es gibt große Packtaschen aus LKW-Plane (100 Euro), in die – auseinandergefaltet – auch ein Tennisschläger hineinpasst.“

Es gibt Schultertaschen in dezentem Grau oder Schwarz, mit denen zum Beispiel der Laptop oder das Tablet transportiert werden kann. „Männer bevorzugen diese Farben.“ Wer größere Einkäufe mit dem Rad erledigen will, sollte Doppelpacktaschen nehmen, um das Gewicht gleichmäßig zu verteilen. Und wer vereisen will, kann noch einen Koffer dazu kaufen.

Bei Kleefisch bekommt man außerdem Lenkertaschen aus Stoff oder Plane, Metallkörbe und abschließbare Hartschalen, etwa um darin den Helm zu verstauen. Wichtig sei die Gewichtsverteilung, mahnt Anne Lang: „Auf dem Gepäckträger am oder vor dem Lenker dürfen maximal fünf Kilo transportiert werden. Und Flüssigkeiten sind verboten. Die Gefahr, dass diese schwappen und dadurch die Lenkung unkontrollierbar machen, ist zu groß.“ Auf die meisten Gepäckträger dürfen nur maximal 15 Kilogramm zugeladen werden, auf einige aber auch 25 Kilo. Beim Beladen gilt: Schweres nach unten, Leichtes nach oben.