Schulkonzert in Monheim Mehr als 100 OHG-Schüler singen und musizieren

Fünf schuleigene Chöre und Ensembles gestalten an diesem Freitag, 15. Dezember, in der Aula am Berliner Ring das „Winterkonzert“ des Otto-Hahn-Gymnasiums. Beginn ist um 19 Uhr, der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Insgesamt werden mehr als 100 OHG-Schüler auf der Bühne stehen. Das Publikum darf sich auf ein breites Musikspektrum freuen: berühmte Popsongs, klassische Orchestermusik und traditionelle Weihnachtslieder. Singen oder musizieren werden der Erprobungsstufenchor, das MiO-Ensemble, die Orchesterklasse 6 sowie das Unterstufen- und das Schulorchester. Für die Pausenverpflegung sorgt der Abi-Jahrgang 2024.