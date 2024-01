Monheimer Schulen Gymnasium erhält Auszeichnung für digitale Entwicklung

Die Digitalisierung hat mit großen Schritten Einzug in die Monheimer Schulen gehalten. Tablets und Computer sind aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Gut aufgestellt waren die Schulen in Monheim zwar schon vor der Pandemie, doch „2016 wurde das Otto-Hahn-Gymnasium Pilotschule“, teilt Tanja Bamme von der städtischen Pressestelle mit. Das Gymnasium habe als erste Schule in Monheim mit der Iserv-Software gearbeitet. „Im Anschluss haben wir alle Schulen ausstatten können“, sagt Monika Niehaus, Abteilungsleiterin für Schul-IT und Ausstattung bei der Stadt. Die Schulplattform Iserv biete eine Fülle an digitalen Möglichkeiten. Ein Aufgaben-Tool hält für die Schüler übersichtlich die noch zu erledigenden Lerninhalte bereit, es kann sich über E-Mail und Messenger ausgetauscht werden, und auch die Kommunikation mit den Eltern wird über Iserv gesteuert. „Als wir damals mit Beginn der Pandemie auf Onlineunterricht umgestellt haben, wurde sehr schnell die Möglichkeit geschaffen, Videokonferenzen über die Schulplattform anzubieten“, berichtet Schulleiter Martin Kaiser. „Wir haben auch schon andere Schulen von den Vorteilen überzeugen können.“