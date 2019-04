Vor 75 Jahren : Osterpredigt bringt Pfarrer ins KZ

MONHEIM Vor 75 Jahren kritisiert Priester Franz Boehm in St. Gereon die NS-Diktatur. Im Konzentrationslager Dachau stirbt er.

75 Jahre sind seit der Ostersonntagspredigt des in der Nazidiktatur unbeugsamen Pfarrers Franz Boehm vergangen. In der Kirche St. Gereon prangert der katholische Geistliche bei einer Erstkommunionfeier im April 1944 NS-Propagandafilme an, die gleich nebenan im Monheimer Lichtspieltheater laufen. Das „moderne Kino“, hadert der Geistliche in seiner Predigt, sei „Schweinefutter für die Seelen der Menschen“. Danach wird der von den Nationalsozialisten um den damaligen Bürgermeister Josef Grütering schon lange als Widerständler eingestufte 64-Jährige verhaftet und verhört. Nach mehreren Wochen im Wuppertaler Polizeigefängnis wird er im August ins Konzentrationslager Dachau gebracht. Mit der eintätowierten Häftlingsnummer 91577 stirbt er dort am 13. Februar 1945 ausgezehrt an den Folgen einer Gesichtsrose.