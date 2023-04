Rezept Osterlämmer – zum Kaufen und zum selber Backen

In der Langenfelder Konditorei Sticherling zieren die Tiere seit Tagen das österlich dekorierte Schaufenster an der Hauptstraße. Und Dirk Sticherling legt ständig nach. Sehr zur Freude seiner Kinder Janne (11, rechts) und Benjamin (9), die gemeinsam mit ihrer Freundin Marie Weirich (11) das Backblech in die Kamera halten. Hübsch verpackt in transparente Folie sind die frisch gebackenen Lämmer eine gern genommene Alternative zum Osterei – auch als Gastgeschenk.