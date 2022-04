Ostereiersuche im Freizeitpark Langfort : Auf der Suche nach den bunten Schätzen

Ostereiersuchen im Freizeitpark in Langenfeld – Jona hat schon welche gefunden. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Am Donnerstag herrschte großer Andrang beim Ostereiersuchen im Freizeitpark Langfort. 140 Kinder machten sich auf die Suche. Außerdem gab es Osterkörbchen.

Die Sonne strahlt vom Himmel, im Freizeitpark Langfort sprießen die Frühlingsblumen und die Büsche und Bäume sind in zartes Grün gekleidet. Ein idealer Ort und ideales Wetter, um die vom Osterhasen verlorenen Ostereier suchen zu gehen. Zu diesem Ostereiersuchen lud der Bürgerverein Langfort ein und rund 140 Kinder sind gekommen, gespannt und voller Vorfreude. Mit dabei die Kitas Fuchs und Hase, Mini Bambino und der städtische Kindergarten Langforter Straße. „Außerdem haben wir 20 weitere Anmeldungen erhalten“, freut sich Frank Klarmann, Vorsitzender des Bürgervereins, über die große Resonanz.

Bereits seit mehreren Jahren veranstaltet der Bürgerverein Langfort ein Ostereiersuchen für die Kinder des Stadtteils. „Bisher waren wir immer am Reiterhof“, erzählt der Vorsitzende. Doch da kamen immer mal wieder Autos gefahren. So war der Bürgerverein froh, dass er in diesem Jahr zum ersten Mal den Freizeitpark Langfort nutzen durfte, wo die Kinder gefahrlos auf Ostereiersuche gehen konnten.