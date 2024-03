50 Jahre Langfort-Planung Ostereier-Suche im Freizeitpark

Der März – sagt man – kommt wie ein Löwe und geht wie ein Lamm. Ob sich der März 2024 auch an diese Bauernregel halten wird? Scheint so, aber das auch erst auf den letzten Metern. So wird es an diesem Oster-Wochenende – pünktlich zum März-Ausklang – wohl doch noch frühlingshaft warm. Am Gründonnerstag-Morgen indes war es noch lausig kalt. Der Bürgerverein Langfort hatte zur Ostereiersuche in den Freizeitpark geladen. Und etliche Kinder kamen, teils mit ihren Eltern, teils mit den Großeltern. Stadtplanerisch schlüpfte das moderne Langfort übrigens vor 50 Jahren aus dem Ei. Damals, 1974, plante Stadtbaurat Heinz Herrn das neue Viertel mit 2000 Einfamilien- und Reihenhäusern für junge Familien, dazu Wohnungen, Einkaufszentrum, Sportanlagen und Freizeitpark. Darauf einen Eierlikör!