Langenfelder Haupt- und Finanzausschuss beschließt : Stadt schüttet 22.480 Euro aus Gesellschaftsfonds aus

Der Second-Hand Laden Pro Donna des Sozialdienstes katholischer Frauen in Langenfeld bekommt 3000 Euro aus dem Gesellschaftsfonds der Stadt. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Insgesamt 29 Organisationen und Einrichtungen in Langenfeld bekommen in diesem Jahr Geld aus dem Gesellschaftsfonds. Eine davon ist der Sozialdienst katholischer Frauen.

Der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt hat am Dienstag beschlossen, insgesamt 29 verschiedenen Langenfelder Organisationen und Einrichtungen aus dem Gesellschaftsfonds einen Betrag in Höhe von 22.480 Euro zukommen zu lassen. Die höchsten Einzelbeträge in Höhe von 3000 Euro bekommen der Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) Langenfeld Arbeit + Integration gGmbh für die Renovierung des Second-Hand-Ladens. Außerdem der Malteser Hilfsdienst für eine Aufwertung des Aufenthalts- und Gemeinschaftsraumes, der Schwimmverein Langenfeld für den Aufbau und die Erweiterung der Kinder- und Jugendtauchsportgruppe sowie der ASV Angelglück Langenfeld für das Fortbestehen des Angelvereins. Insgesamt 1500 Euro bekommt der Verein Deutsche Rheuma Liga NRW für eine Erstausstattung mit Büromöbeln nach einem Umzug. Nach der Kündigung der alten Räumlichkeiten konnte das vorhandene Mobiliar nirgendwo untergestellt werden und musste entsorgt werden.