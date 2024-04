Hier eine Übersicht zu den einzelnen Städten im Kreis: In Langenfeld kam es zu 93, in Monheim zu 24, in Ratingen zu 81, in Velbert zu 22, in Wülfrath zu vier, in Heiligenhaus zu 69, in Mettmann zu sechs, in Haan zu 75, in Erkrath zu 28 und in Hilden zu zehn Geschwindigkeitsverstößen.