Monheim: Opel-Oldtimer stimmt aufs Monheimer Stadtfest ein

Monheim Ein Opel Kapitän von 1952 rollt ins Jahnstadion. Mit diesem Hingucker stimmen Bürgermeister Daniel Zimmermann, die Citymanagerinnen Romy Klaubert und Katja Schott sowie weitere Organisatoren aufs 9. Monheimer Stadtfest ein. Es steht vom 15. bis 17. Juni unter dem Motto "Kick'n'Roll 50s". Stadtsprecherin Birte Hauke gibt einen Überblick:

Freitag, 15. Juni Los geht es mit dem Fassanstich um 16 Uhr und dem Start des Gänseliesellaufs der SG Monheim über die Krischerstraße. Derweil locken laut Hauke am Rathausplatz 50er-Jahre-Mitmachaktionen wie Bullenreiten, Rollschuh-Parcours und Airbrush-Tattoos. Am Monheimer Tor gibt es einen Oldtimer-Traktor-Parcours für Kinder. "Bei den verschiedenen Angeboten können junge Menschen an allen drei Tagen die 50er entdecken und ältere Gäste in Erinnerungen schwelgen", meint Citymanagerin Klaubert. Zur Fußball-Weltmeisterschaft in Russland bietet die Stadtverwaltung erstmals ein so genanntes "Public Viewing" an. Auf dem Großbildschirm auf dem Eierplatz werden die Partien Marokko-Iran und Portugal-Spanien gezeigt. Nach der Rock'n'Roll-Gruppe Boppin' B steht ab 23.30 Uhr DJ Topic auf der Bühne, der vor allem durch seine Single "Home" in Zusammenarbeit mit Nico Santos bekannt ist.