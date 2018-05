Langenfeld: Opel-Händler: Kunden sind verunsichert

Info

Opel gehört seit August 2017 zur PSA-Gruppe

Wer Die Opel Automobile GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller, der seit August 2017 zum französischen Automobilkonzern PSA gehört.

Wo In Europa fertigen 37.000 Beschäftigten (davon mehr als 19.000 in Deutschland in zehn Werken, die eigenständige Tochterunternehmen der Opel Automobile GmbH oder der PSA sind, Komponenten und Fahrzeuge für Opel. Neben dem Stammwerk in Rüsselsheim hat Opel in Deutschland noch Fabriken in Kaiserslautern und Eisenach. Das Werk Bochum wurde Ende 2014 geschlossen