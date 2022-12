Weiterbildung in Langenfeld Online-Anmeldung für Kurse an der VHS hat begonnen

Zu den Highlights im Januar zählen ein viertägiger Tanzworkshop für Kinder von sechs bis neun Jahren im Kulturzentrum mit Giovanni (Kurs-Nr. 222-7506). Start ist am Montag, 2. Januar. Am selben Tag startet auch ein entsprechender Tanzworkshop für Jugendliche von zehn bis 14 Jahren (Kurs-Nr. 222-7601). Am Mittwoch 4. Januar beginnt ein zweitägiger Nähworkshop mit Bärbel Arndt (Kurs-Nr. 222-7507) im Kulturzentrum. Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren nähen und dekorieren dort während der Ferien einen Eisbären.