One Love Ein Monheimer über Bob Marley

Allzu viele Monheimer dürften es nicht sein, die das Grab von Bob Marley (1945-1981) besucht haben, und dies liegt weniger an Bob Marley als am Grab: Jamaika ist nun mal ein paar Flugstunden wech vom Rhein. Monheim-DJ Andreas Huber aber war schon da – ein Fan und Kenner des Kings of Reggae. Am Montag, 19. Februar, 20.15 Uhr, sendet „Hubi“ sein Bob-Marley-Wissen im Monheimer Internet-Radio Rakete (www.sojus.de/radio), live aus dem „Goldenen Hans“ am Ernst-Reuter-Platz 14. Zusammen mit der Marley-Expertin Jutta Hackland plaudert der 58-Jährige über die Alben des im Alter von nur 36 Jahren gestorbenen Musikers und über dessen politische Mission („Malcom X der 70er Jahre“). So blicken Huber und Hackland unter anderem auf das legendäre „One Love Peace Concert“ in Kingston im April 1978 sowie auf den neuen Spielfilm über Bob Marley, „One Love“.