Olympia Wasserspringen : Olympia: Monheim drückt Turmspringer Jaden die Daumen

Monheim Von Heike Schoog

Gelingt Jaden Eikermann als Olympia-Neuling am Freitag der Sprung ins Halbfinale, geht es weiter. Im Halbfinale am Samstag müsste er unter die zwölf Ersten kommen, um das Finale zu erreichen. Am Samstag, 7. August, wird das Halbfinale und das Finale mit der Vergabe der Medaillen ausgesprungen, informiert Fliescher.

„Wer am 07.08. also Lust auf frühes Aufstehen hat, kann das Halbfinale um 3 Uhr (MEZ) und um 8 Uhr das Finale auf Eurosport und/oder im ARD/ZDF anschauen und unserem Monheimer Olympiadebütanten Jaden Eikermann die Daumen drücken“, schreibt er auf Facebook .

432 deutsche Sportler und Sportlerinnen werden in Tokio um Medaillen und um gute Platzierungen kämpfen. Unter diesen Athleten sind 40 Sportler und Sportlerinnen des Deutschen Schwimmverbandes (DSV) vor Ort. Neun von ihnen werden in der Disziplin Kunst-und Turmspringen an den Start gehen. Zwei mal Bronze sind bislang die „Ausbeute“ der Wasserspringer in Tokyo, berichtet Fliescher.