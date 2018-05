Langenfeld : Olaf Link erzählt Sagen aus dem Bergischen Land

Langenfeld Unter dem Titel "Sagenhaftes Bergisches Land" hat der Autor Olaf Link Märchen und Geschichten von Riesen, Zwergen, Rittern und Räubern veröffentlicht. Am kommenden Dienstag erzählt er in der Stadtbibliothek von Teufel und Hexen, Junkern, Mägden und seltsamen Vögeln. Zwischen Gummersbach und Wuppertal, Bergisch Gladbach und Erkrath hat sich laut Link ein reichhaltiger Schatz an Sagen, Märchen und Legenden entwickelt. Der Heimatbuch-Autor versteht sich auch als ein die Historie dokumentierender Chronist. Und so stehen auch die epochalen Zusammenhänge in seinem Interesse. Link stellt dem Publikum eine interessanteste Auswahl von Anekdoten vor. Der Eintritt beträgt 5 Euro (nur Abendkasse).

Dienstag, 29. Mai, 19.30 Uhr, Stadtbibliothek, Hauptstraße 131.

(mei)