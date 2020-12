Im NRW-Vergleich : Monheimer Abiturienten über dem Durchschnitt

Monheim Schulleiter Hagen Bastian freut sich über Top-Noten besonders in Deutsch, Biologie, Erdkunde und Physik.

Das Monheimer Otto-Hahn-Gymnasium (OHG) freut sich über überdurchschnittliche Noten seiner Absolventen des Abi-Jahrgangs 2020. „Unsere Abiturientinnen und Abiturienten haben wie in den Vorjahren eine signifikant bessere Abidurchschnittsnote als der Landesschnitt erzielen können: 2,26 gegenüber 2,42“, teilte Schulleiter Hagen Bastian nach Auswertung der NRW-weiten Ergebnisse des Zentralabiturs mit. Bei der Zulassung zu Numerus-Clausus-Studiengängen könnten die guten Noten entscheidend sein, so Bastian. „Ein Blick auf die LK-Fächer zeigt ebenfalls erfreuliche Ergebnisse. Besonders in den Fächern Deutsch, Biologie, Erdkunde und Physik fallen die Ergebnisse außergewöhnlich gut aus.“