Wochenkolumne : Zusatzangebot macht Schule

Langenfeld Der offene Ganztagsbetrieb an den Grundschulen ist in Langenfeld Fluch und Segen zugleich.

Einerseits zeigt die förmlich explodierte Nachfrage, wie sehr Familien dieses freiwillige Nachmittagsangebot sowie die damit verbundene Betreuung schätzen. Andererseits zeigt sich an den Grundschulen ein mehr oder weniger großer Raummangel. Im Langenfelder Schulausschuss brachten die Stadtpolitiker jetzt einstimmig eine Prioritätenliste auf den Weg, die Richtschnur für etliche Anbauten sein soll. Im Publikum saßen in dieser Sitzung Vertreter der mit der Schülerbetreuung befassten Träger. Nicht alle schienen von der Art begeistert zu sein, mit der die Politiker die Verwaltungsvorlage ohne tiefer gehende Diskussion abnickten. Es gebe bei der Einstufung des Raumbedarfs an den einzelnen Schulstandorten manche Ungerechtigkeiten, murrten einige Zuhörer hinterher. Gut und wichtig ist unterm Strich indes, dass im Sinne des Ganztagsbetriebs für etliche An- und Umbauten eine Menge Geld investiert wird.