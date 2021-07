Bündnis ist skeptisch : Aktionskreis: „Bei offenen Sonntagen zahlen alle drauf“

Monheim Franz Köchling, Sprecher des Ökumenischen Aktionskreises „Ohne Sonntag gibt‘s nur noch Werktage“ in Monheim, spricht von einer Milchmädchenrechnung.

„Eine solche Milchmädchenrechnung ist in unseren Augen die Idee“, so Franz Köchling, Sprecher des Ökumenischen Aktionskreises „Ohne Sonntag gibt‘s nur noch Werktage“ in Monheim, „die Läden an Sonntagen zu öffnen, um so einen Ausgleich für entgangene Geschäfte während der Pandemie zu schaffen.“ Schließlich verfüge die Bevölkerung über dieselbe Geldmenge für Wareneinkäufe – ob mit verkaufsoffenem Sonntag oder ohne. „Der Euro kann eben nur einmal ausgegeben werden.“