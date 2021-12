Öffnungszeiten über die Feiertage : Markt bietet Frisches fürs Fest

In den Weihnachtsferien nimmt die Musikschule Anmeldungen für Kinder entgegen. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld In der Woche vom 10. bis 14. Januar 2022 werden die Weihnachtsbäume abgeholt.

Die städtischen Einrichtungen und das Bürgerbüro im Rathaus bleiben an Heiligabend und Silvester, beide Feiertage fallen in diesem Jahr auf einen Freitag, geschlossen. Gleiches gilt für Neujahr.

Das Bürgerbüro hat aber vor und nach den Feiertagen wie üblich geöffnet.

Die Annahmestelle am Betriebshof (Hansastraße 1a) ist sowohl am Samstag, 25. Dezember, als auch am darauffolgenden Samstag, 1. Januar 2022, geschlossen. Am Dienstag, 4. Januar 2022, werden wieder zwischen 8 und 11.45 Uhr Grün-, Bau- und andere Abfälle angenommen. Der Annahmehof an der Industriestraße bleibt von Heiligabend bis 2. Januar 2022, geschlossen. Er öffnet erst wieder ab dem 3. Januar 2022 zu den gewohnten Zeiten.

Die Müllabfuhr erfolgt bis einschließlich Heiligabend sowie Silvester und danach erst wieder ab Montag, 27. Dezember, bzw. 3. Januar 2022. In der Woche vom 10. bis 14. Januar 2022 werden dann die Weihnachtsbäume abgeholt.

Die Musikschule Langenfeld lässt den Unterricht traditionell in den Weihnachtsferien ruhen. Die Verwaltung der Musikschule im 3. OG des Rathauses ist an den Werktagen „zwischen den Jahren“, also vom 27. bis 30. Dezember 2021 sowie im neuen Jahr ab 3. Januar 2022 zu den üblichen Öffnungszeiten besetzt. In dieser Zeit nimmt das Musikschul-Team die Anmeldungen für die am 1. Februar 2022 beginnenden neuen Kurse entgegen.

Das Stadtmuseum im Freiherr-vom-Stein-Haus ist an den Weihnachtstagen geschlossen, es öffnet erst wieder am Dienstag, 28. Dezember (bis Donnerstag, 30. Dezember 2021), von 10 bis 17 Uhr die Türen für Kunst- und Geschichtsinteressierte. Das Stadtarchiv ist vom 23. Dezember bis zum 2. Januar geschlossen.

Die Geschäftsstelle der Volkshochschule, Zimmer 005 im Erdgeschoss des Rathauses, öffnet während der Werktage in den Schulferien vom 27. Dezember bis einschließlich 7. Januar 2022 in der Zeit von 8 bis 12 Uhr, donnerstags auch von 14 bis 17 Uhr.

Das Kursprogramm im Kulturzentrum ruht an den Weihnachtsfeiertagen und an Silvester sowie an Neujahr. Das JuKu-Ferienprogramm sowie einzelne Kurse finden wie angekündigt auch während der Ferien statt. Das neue Semester startet am 10. Januar 2022.

Die Stadtbibliothek bleibt bis Donnerstag, 23. Dezember, und in der Woche nach Weihnachten vom 28. bis 30. Dezember zu den üblichen Zeiten geöffnet. Wie immer montags ist auch am 27. Dezember und am 3. Januar 2022 geschlossen. Am 4. Januar 2022 geht es zu den üblichen Öffnungszeiten weiter.

Der Wochenmarkt findet sowohl an Heiligabend als auch an Silvester, jeweils von 8 bis 12 Uhr statt, um der Kundschaft für die jeweiligen Festmenus die frischen Waren zu bieten. Wie üblich öffnen die Marktbeschicker ihre Stände auch am Dienstag, 28. Dezember, und am Dienstag, 4. Januar 2022.

