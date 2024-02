Einkaufen und essen in Langenfeld Diese Geschäfte öffnen am Rosenmontag

Wer so gar nichts mit Karneval am Hut hat, findet am Rosenmontag in Langenfeld seine Insel. Jeder, der einen Einkaufsbummel dem Höhepunkt der Session vorzieht, ist in Langenfelds Einkaufszentren genau richtig. Stadtgalerie und Marktkarree laden am 12. Februar den ganzen Tag zum Rosenmontags-Shopping ein. Wer frühstücken, zu Mittag essen oder Kaffeetrinken gehen will, findet geöffnete Cafés und Restaurants. Meist sogar ohne Luftschlangen und Konfetti und wenn, dann überhaupt nur mit moderater Karnevalsmusik im Hintergrund, so zumindest war es aus dem Brauhaus Ritter am Galerieplatz 1 zu hören. Metthappen, Gulaschsuppe und Nürnberger Rostbratwürstchen kann man von 11.30 bis 22.30 Uhr genießen.