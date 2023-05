NS-Vergleich in Monheim Bürgermeister sieht sich im Recht

Die Aufforderung, sich beim Stadtrat zu entschuldigen, wird nicht erwähnt, doch die Botschaft ist klar: Daniel Zimmermann wird sich aller Voraussicht nach nicht entschuldigen. In seiner Antwort auf den Offenen Brief der Ratsopposition schreibt Monheims Bürgermeister lediglich, dass seine Peto-Partei und er nicht der „CDU selbst vorwerfen, sich in die Nähe nationalsozialistischer Politik zu stellen“. „Selbstverständlich ist die CDU eine Partei, die in jeglicher Hinsicht an der freiheitlich-demokratischen Grundordnung orientiert ist“, erklärt Zimmermann. Zugleich aber wirft er der Monheimer CDU erneut ein „grundsätzliches Unbehagen und Unverständnis in Bezug auf moderne und zeitgenössische Kunst“ vor, verbunden mit dem Satz, an ein „vergleichbares Unbehagen“ im deutschen Bürgertum der Weimarer Republik habe der Nationalsozialismus anknüpfen können.