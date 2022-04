Wer ist das? Markus Montkowski (VOLT) wurde 1969 in Bonn geboren und ist ab seinem dritten Lebensjahr in Leverkusen aufgewachsen. Nach dem Abitur an der Landrat-Lukas-Schule 1989 begann er, nach absolviertem Wehrdienst, 1990 in Köln sein Studium zum Dipl. Ing. für Elektrotechnik (FH), das er abgeschloss. Nach dem Studium hat er als Softwareentwickler bei einem europäischen Anbieter für PC/Server Sicherheitssoftware angefangen und arbeitet derzeit als Softwareentwickler für einen Deutschen Multi-Cloud Data Service Provider. Aus Leverkusen ist er 2004 nach Langenfeld gezogen, wo er mit seiner Frau und drei schulpflichtigen Kindern lebt.

Wofür steht er politisch? Für Markus Montkowski, der 1989 bei der Bundeswehr den Zusammenbruch und die Neuordnung des Ostens Europas miterlebt und gesehen hat, wie sich das Friedensprojekt Europäische Union ausgebreitete, war der aufkommende Nationalismus und schließlich der Brexit mehr als nur ein Signal, politisch etwas zu tun. Sein Ziel ist gerade aktueller denn je: Den Frieden in Europa zu sichern und wahren. Europäisch denken und und regional/lokal handeln ist seine Devise. Und dafür steht auch Volt. Dort bringt Montkowski seine Erfahrung im Digitalbereich ein, „in dem ich viele Defizite im Strukturwandel und in der Digitalen Transformation gesehen und miterlebt habe.“

Welche Aussichten hat er bei der Wahl? Montkowski tritt nur als Direktkandidat für seine Partei an. Und da Volt eine erst fünf Jahre alte Partei ist, sind die Aussichten, im ersten Anlauf direkt in den Landtag gewählt zu werden, gering. „Aber jede Stimme für Volt zählt“, so Montkowski. „Wer neue Politik will, muss neue Politik wählen. Wenn wir als Partei in den Landtag kommen, unterstütze ich gerne mit voller Kraft unsere Abgeordneten dort“, kündigt er an.