Stärkere Vernetzung der Angebote Gesundheitsregionen sollen ambulante Versorgung verbessern

Gesundheitsregionen haben das Ziel, ihre Angebote in multiprofessionellen und natürlich auch digitalen Netzwerken zu bündeln und ihr Angebot an den Bedarfen vor Ort auszurichten. Dabei nehmen sie sowohl medizinische als idealerweise auch pflegerische, rehabilitative, präventive und ergänzende Bedarfe in den Blick und halten entsprechende Angebote vor. In Regionen mit einer eher älteren Bevölkerung kann etwa die Vernetzung von Hausarztpraxen, ambulanter Pflege und sturzpräventiven Angeboten im Vordergrund stehen. In anderen Regionen kann dagegen eine engere Zusammenarbeit von Kinderarzt- und Hebammenpraxen notwendig sein. Zudem zielen die Gesundheitsregionen auf einen verbesserten Zugang zur gesundheitlichen Versorgung durch niedrigschwellige Angebote ab, beispielsweise aus der Familien- und Jugendhilfe.