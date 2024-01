An den Schulen in Monheim Elternhaltestellen für einen sicheren Schulweg nutzen

Um das Konzept der Haltestellen zu erläutern, wurden bereits Flyer verteilt. Weiter gibt es auf der Internetseite der Stadt in der Kategorie „Kinder und Jugend“ die Rubrik „Elternhaltestellen“, die den Informationstext auch auf Englisch, Türkisch, Arabisch, Französisch, Ukrainisch, Polnisch und in Einfacher Sprache bereithält. Der Kommunale Ordnungsdienst nimmt sich den Elternhaltestellen ebenfalls an. In den dunklen Morgenstunden stehen die Mitarbeiter nun wieder verstärkt an den Schuleingängen und informieren die Eltern über die richtige Nutzung der Haltestellen, so die Stadt.