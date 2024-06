Ab 17. Juni startet die Anmeldung für das neue Semester in Monheim Neues Programm der Kunstschule liegt aus

Neben den Kursen vor Ort am Berliner Ring sei die Kunstschule in vielen Monheimer Einrichtungen, wie den Moki-Cafés, den Kitas, Schulen und dem Offenen Ganztag regelmäßig mit Kursen und Arbeitsgruppen vertreten, so die Pressemitteilung. Auch das Programm in den Seniorenheimen werde stetig ergänzt. Neben weiteren kreativen Angeboten gibt es künftig eine kostenfreie, mobile Kunstführung, die es auch in ihrer Mobilität eingeschränkten Menschen ermöglicht, die Kunst im öffentlichen Raum kennenzulernen. Ebenso lädt die Kunstwerkstatt Turmstraße in der Altstadt, zu vielen offenen Angeboten ein. Wer Lust an kreativer Arbeit, beispielsweise Bildhauerei oder Siebdruck hat, ist in wöchentlichen Angeboten genau richtig.