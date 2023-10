Bürgerinformation in Monheim Neues Pflaster an der Turmstraße: Angst vor Stolperfallen

Von Isabel Klaas

An der vorteilhaften Optik für die Monheimer Altstadt besteht kein Zweifel. Wohl aber an der Befahr- und Begehbarkeit des Basaltstein-Pflasters, das ab März nächsten Jahres in der Turmstraße verlegt werden soll. Das zumindest stellte sich bei einer Bürgeranhörung zur Altstadt-Sanierung im Ratssaal heraus. „Das Pflaster können Sie mir nicht schönreden, auch wenn es noch so gut aussieht“, so eine Anliegerin. Behindertenfreundlich sei das nicht, wie sich im bereits sanierten Teil vor dem „Spielmann“ zeige.