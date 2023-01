Parken ohne Ticket Neues Park-System in Monheim Mitte

Die neu entstehende Monheimer Mitte soll topmodern werden. Das zeigt sich jedoch nicht nur in den neuen Geschäften und Fußgängerzonen, sondern seit kurzem bereits auch schon beim Parken. Die renovierte und neu eröffnete Tiefgarage am Rathauscenter, welche über die Einfahrt am Berliner Ring 23 erreicht werden kann, nutzt ein in Monheim bisher vergleichsweise unbekanntes Park-System. Wer die Tiefgarage bereits besucht hat, dem wird aufgefallen sein, dass es an der Ein- und Ausfahrt weder Schranken gibt, noch, dass man sich Tickets ziehen muss.