Einweihung in Monheim Ein neues Kunstwerk für die Bibliothek

Der Künstler Saman Hidayat übergibt sein drittes Kunstwerk an die Stadt Monheim. An diesem Mittwoch wird die Einweihung der Arbeit „Geistesnahrung“ des kurdischen Bildhauers vor der städtischen Bibliothek gefeiert. Die Veranstaltung findet von 14 bis 16 Uhr an der Tempelhofer Straße 13 statt.