Neues Jugendparlament in Monheim 42 Prozent wählen das Jupa

Gewählt wurde am 7. und 8. November in den weiterführenden Schulen der Stadt und im Haus der Chancen. Zur Besetzung standen an die 20 Plätze im Jupa, die immer für zwei Jahre vergeben werden. 34 Kandidaten hatten sich für die Wahl aufstellen lassen, ihr „Wahlprogramm“ wurde auf Flyern und Plakaten abgedruckt.