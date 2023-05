Monheim plant Neues Gewerbegebiet auf Alt-Deponie in Baumberg

An der Baumberger Chaussee soll 2024 ein neues Gewerbegebiet entstehen. In einem Bürgerabend im Bürgerhaus Baumberg hat die Stadt am Dienstag über das Projekt informiert. Der Bebauungsplan „72B Gewerbegebiet Sandstraße“ betrifft viereinhalb Hektar Fläche zwischen Sandstraße (N), Klärwerk (S), Baumberger Chaussee (W) und Knipprather Wald (O).