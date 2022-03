Sadt Monheim investiert : Neues Feuerwehrgerätehaus für Baumberg

So soll das neue Feuerwehrgerätehaus aussehen. Foto: Stadt Monheim

Monheim Die Stadt Monheim investiert neun Millionen Euro in den Standort. Baustart soll im Juni 2023 sein. Abgeschlossen sollen die Arbeiten im Sommer 2025 sein.

(pc) Die Freiwillige Feuerwehr in Baumberg bekommt ein neues Gerätehaus. Mit dem Bau soll im Juni 2023 begonnen werden, dann steht das Ausweichquartier für die Zeit der Bauphase zur Verfügung, sagt Stefan Greß, Gebäude- und Liegenschaftsmanager. Mit der Fertigstellung sei im Juni 2025 zu rechnen. Neun Millionen Euro wird die Maßnahme kosten. Das Architekturbüro Stark Architekten ist mit den Entwürfen beauftragt worden. Die Politik diskutiert darüber am Donnerstag, 10. März, im Ausschuss für Ordnung und Soziales.

Das alte Gebäude aus dem Jahr 1982 an der Kreuzstraße genüge den heutigen Anforderungen nicht mehr. Größe und Anzahl der Fahrzeuge habe sich geändert, es gebe strengere Anforderungen an die Hygie und es fehlten getrennte Umkleiden und Duschen für Frauen und Männer. Der Stadtrat hatte deshalb bereits 2018 festgestellt, dass das alte Gebäue nicht mehr mit dem Brandschutzbedarfsplan übereinstimme. 2021 änderte die Politik den Bebauungsplan und ermöglichte einen Neubau am alten Standort.