An der Hauptstraße in Langenfeld Neues Café eröffnet zum Stadt-Jubiläum

Von Isabel Klaas

Noel Suckow (30) ist ein ernster junger Mann, der weiß, was er will. Als feststand, dass er das elterliche Bäckerei-Unternehmen in Hilden übernehmen würde, sagte er: „Ich will expandieren.“ Und als sich herausstellte, dass das Traditions-Café Sticherling an der Langenfelder Hauptstraße schließen würde, wusste er: Das will ich übernehmen, genau jetzt und an dieser Stelle. Die Verhandlungen mit dem Vorbesitzer Jörg Sticherling dauerten, aber nun ist es soweit: Zum Jubiläumsfest der Stadt Langenfeld am 30. September eröffnet die Familie Suckow an der Hauptstraße/Ecke Wilhelmstraße ein modernes Café. Ein bisschen bodenständiger als Sticherling vielleicht, das 73 Jahre lang mit exquisiten Torten, Törtchen sowie selbst gemachten Pralinen und einem hervorragenden Christstollen punktete, dafür aber vielleicht etwas leichter und zeitgemäßer.