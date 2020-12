Dr. Wolfgang Leuchs : Neuer Schiedsmann für Langenfeld

Dr. Wolfgang Leuchs wird Schiedsmann in Langenfeld. Foto: Wolfgang Leuchs/privat

Langenfeld Dr. Wolfgang Leuchs wird Schiedsmann in Langenfeld. Unter drei Bewerbern um dieses Ehrenamt wählten die Stadtpolitiker in der Ratssitzung in geheimer Abstimmung den 65-jährigen Geologen, der im Landesumweltamt NRW eine Abteilung mit mehr als 200 Mitarbeitern leitet.

Bürgermeister Frank Schneider äußerte sich in der Ratssitzung erfreut darüber, dass sich nach einem Aufruf in der Presse sogar drei Bewerber gemeldet hatten. Neben dem weiterhin amtierenden Schiedsmann Andreas Vinzing wird Leuchs versuchen, zwischen zerstrittenen Langenfeldern außergerichtlich eine Einigung zu erreichen. Gefragt sind für Schiedsleute Lebenserfahrung, Menschenkenntnis und Kontaktfreude. Aufgabe ist es vor allem, festgefahrene Konfliktsituationen und verhärtete Fronten durch Verhandlungsgeschick aufzubrechen, um so Gerichtsverfahren zu vermeiden. Ein häufiger Fall für die Schlichtung ist beispielsweise Streit unter Nachbarn. Auch bei Schmerzensgeld- und anderen Schadenersatzansprüchen, bei leichter Körperverletzung, Hausfriedensbruch, Beleidigung oder Sachbeschädigung sind die Schlichter gefragt. Leuchs zufolge hat er selbst beruflich Erfahrung in der Moderation von Konflikten, ebenso in Mitarbeiter- und Personalgesprächen.

(mei)