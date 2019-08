Schon im Einsatz : Ein neuer Rettungswagen für Monheim

Der neue RTW verstärkt den Fuhrpark in der Rettungswache an der Paul-Lincke-Straße. Foto: RP/Feuerwehr Monheim

Monheim Das 250.000 Euro teure Fahrzeug hat modernste Medizintechnik an Bord.

In der Monheimer Feuerwache wurde kürzlich ein neuer Rettungswagen (RTW) in Betrieb genommen. Er ist nach Angaben der Stadt mit modernster Medizintechnik ausgestattet. „Damit haben wir die Patientenversorgung im Stadtgebiet weiter optimiert“, erläutert Torsten Schlender, Leiter der Feuer- und Rettungswache an der Paul-Lincke-Straße.