Diskussion in Monheim Verschärfen neue Wohnhäuser an der Marienkapelle den Parkplatz-Mangel?

Die Bagger haben inzwischen ganze Arbeit geleistet und die alten Gebäude an der denkmalgeschützten Marienkapelle in Rheinnähe abgerissen. Auch die ehemalige Gaststätte An d’r Kapell wurde dem Erdboden gleich gemacht. Dort soll aber eventuell wieder ein Gastronomie-Betrieb hinkommen. Eigentümer des Areals ist der Langenfelder Bauunternehmer Paeschke, der hier Wohnungen bauen möchte. Wie viele Einheiten entstehen, sei noch nicht geklärt, beantwortete die Beigeordnete Lisa Pientak im Stadtplanungsausschuss eine Anfrage von Detlef Thedick (CDU). „Das ist noch zu früh.“ Die Politik beschloss mit Peto-Mehrheit am Mittwochabend zunächst eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit. Die Grünen waren dagegen. CDU und SPD enthielten sich.