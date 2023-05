Entscheidung für Langenfeld gefallen Hier sollen die neuen Flüchtlingsunterkünfte hin

Der Lehrer-Parkplatz des Konrad-Adenauer-Gymnasiums (KAG) wird – wie schon in der Flüchtlingskrise 2015 – erneut Standort einer provisorischen Asyl-Unterkunft, und dies voraussichtlich schon ab Juni. Eine weitere Container-Wohnanlage für ebenfalls bis zu 100 Menschen soll möglichst noch in diesem Jahr gleich gegenüber auf dem Schützenheim-Parkplatz an der Theodor-Heuss-/Ecke Lindberghstraße entstehen. Dies beschloss der städtische Ausschuss für Soziales und Ordnung am Mittwochabend nach anderthalbstündiger, intensiver Beratung.