Plätze frei Neue Tanzkurse in Monheim

Es gibt noch freie Plätze für verschiedene Tanzkurse der Volkshochschule in Monheim. Die Palette ist breit. Alle Angebote finden im VHS-Saal an der Tempelhofer Straße 15 statt. Beim Salsa-Workshop für Anfänger am Donnerstag, 14. März, sorgen lateinamerikanische Rhythmen von 19 bis 21.15 Uhr für Urlaubsstimmung (Kursnummer 24S6551). Das Entgelt beträgt 11 Euro pro Person. Anmeldungen werden nur paarweise angenommen. Die beliebtesten Modetänze der letzten Jahrzehnte sorgen für Schwung und gute Stimmung auf jeder Veranstaltung. Für diesen Workshop am Donnerstag, 11. April, von 19 bis 21.15 Uhr benötigt man keinen Partner und keine Partnerin (Kursnummer: 24S6553). Auch hier: 11 Euro pro Kopf. Fit für den Tanz in den Mai – so ist ein Discofox-Kurs für Anfänger betitelt. Er findet am Donnerstag, 25. April, von 19 bis 21.15 Uhr statt (Kursnummer: 24S6550). Anmeldung nur paarweise, 11 Euro pro Person. Boogie-Woogie – der Workshop für Paare findet am Donnerstag, 16. Mai, von 19 bis 21.15 Uhr statt. Der Vorläufer des Rock'n Roll und Ableger des Swing erfreut sich wieder wachsender Beliebtheit (Kursnummer: 24S6554, 11 Euro pro Person). Anmeldungen unter Angabe der jeweiligen Kursnummer an vhs@monheim.de oder unter www.vhs.monheim.de.