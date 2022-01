Neue Standorte : Zahlreiche Mülleimer wurden umgesetzt

Damit der Müll nicht mehr einfach auf der Straße landet, werden in Monheim Mülleimer umgestellt. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Monheim Bürger konnten in einer Online-Beteiligung gewünschte Stellen angeben. Berücksichtigt werden bei der Auswahl auch viele Hundestrecken.

An welchen Stellen im Stadtgebiet fehlt ein Mülleimer? Zu dieser Frage konnten sich die Monheimer im Spätsommer in einer kartenbasierten Online-Beteiligung einbringen. Nun steht fest, an welche Standorte jene Abfalleimer versetzt werden, die zur Disposition standen. In einer Stadtkarte sind die Ergebnisse unter http://www.monheim.de/muelleimer einsehbar. Die neuen Wunschstandorte für Mülleimer sind dabei als grüne Punkte gekennzeichnet.

Für die Beteiligung hatte die Verwaltung zunächst die Geokoordinaten aller öffentlichen Mülleimer im Stadtgebiet erfasst – insgesamt 718 Stück. Zusätzlich wurden weitere Informationen zu den einzelnen Standorten ausgewertet, etwa, wie gut gefüllt die Behälter durchschnittlich sind. 653 aller Mülleimer im Stadtgebiet werden demnach häufig genutzt - sie stehen an Haltestellen, stark frequentierten Wegen oder in Parks und sollen dort auch bleiben. Gleichzeitig konnten auch wenig genutzte 65 Mülleimer identifiziert werden. Und um sie ging es dann in der Beteiligung: Vom 25. August bis zum 30. September konnten die Bürger diese Standorte bewerten und in der Online-Karte ganz angeben, wo diese besser platziert wären. Die Bürger machten der Verwaltung insgesamt 109 neue Standortvorschläge und gaben 46 Kommentare ab. Viele Standorte erhielten zudem positive oder negative Votings.

Im Anschluss an die Beteiligungsphase analysierte der Bereich Bauwesen die Hinweise, Bewertungen und neuen Standortvorschläge im Detail. Dann wurde entschieden, wo eine angeregte Umplatzierung sinnvoll wäre. Als Ergebnis werden bereits 44 Mülleimer an beliebtere Stellen versetzt – darunter allein sechs Stück an den Rheindeich sowie jeweils einer an die drei Ein- und Ausgänge des Knipprather Waldes. „Besonders herausgestochen ist in der Beteiligung auch der Wunsch vieler Hundebesitzer, einschlägige Gassi-Routen mit Abfalleimern zu bestücken“, erklärt Raphael Weiß aus der Abteilung Bauverwaltung. Die Standorte der Mülleimer sei so optimiert worden, dass die Entsorgung von Hundekotbeuteln künftig vielerorts noch einfacher sein sollte.