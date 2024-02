Jetzt anmelden Neue Saison mit Stadtführungen startet in Monheim

Wer es gemütlich und kulinarisch mag, findet bei den Altstadtgastronomien passende Angebote. Angefangen vom Gourmet-Mittwoch, bei dem eine malerische Altstadttour mit korrespondierenden Köstlichkeiten aufwartet, bis hin zum Genuss-Sonntag, der interessante Einblicke in das Leben in Monheim am Rhein bietet, gibt es viel zu entdecken. Für Themenführungen ist eine vorherige Anmeldung, mindestens zwei Tage vor Veranstaltungsbeginn, notwendig. Kulinariktouren müssen mindestens drei Tage im Vorfeld reserviert werden. Anmeldungen sind möglich bei der Tourist-Information in Monheim Mitte am Ingeborg-Friebe-Platz 19. Telefonisch ist die Tourist-Information unter 02173 276444 erreichbar, per E-Mail unter touristinfo@monheim.de. Neben den angebotenen Führungen können auch Gruppenführungen gebucht werden. Die Mitarbeiter der Tourist-Information beraten dazu. Eine Terminübersicht aller Führungen samt Preisangaben und Veranstaltungsdauer steht online unter www.monheim-entdecken.de in der Kategorie Monheim erleben/ Stadtführungen. Der aktuelle Flyer steht dort ebenfalls zum Download bereit.