Ab Sommerferien in Monheim Neue Schwimmkurse für Anfänger

Sommerferienzeit ist auch Schwimmzeit. Das Mona Mare bietet Nichtschwimmern wieder eine Fülle an Kursen an, die während der Umbauphase im künftigen Solebecken stattfinden, teilt die städtische Pressestelle mit. In den beiden Wochen vom 22. Juli bis 2. August können die Kurse jeweils um 9, 10 und 11 Uhr gebucht werden, in den darauffolgenden Wochen vom 5. August bis 16. August können Teilnehmer jeweils um 8, 9, 10 oder 11 Uhr das Schwimmen erlernen. Die Kompaktkurse finden jeweils von Montag bis Freitag statt.